Бизнес-центр на проспекте Энгельса отправили под снос

Использование строения городские власти признали нецелесообразным.

Двухэтажный бизнес-центр на проспекте Энгельса, 11 отправили под снос. Об этом сообщили Piter.tv 3 мая в пресс-службе правительства Петербурга. Там отметили, что по поручению губернатора города демонтажом здания занимаются сотрудники Комитета по контролю за имуществом при поддержке Центра повышения эффективности использования государственного имущества.

По данным городских властей, земельный участок площадью в 580 кв. метров арендатору предоставили под временный объект мелкорозничной торговли, а смежный участок — под автостоянку. Однако компания нарушила условия договора, отмечают в Смольном – было установлено двухэтажное строение. На одном этаже находились магазины, на другом – офисные помещения. Сама высота здания почти на 2 метра превышала нормы для нестационарных торговых объектов.

Договор аренды удалось расторгнуть в 2018-м году, однако владелец здания установил шлагбаум и продолжал использовать территорию (в том числе и автостоянку) на незаконных основаниях, отмечают в правительстве города.

По результатам судебных разбирательств, длившихся несколько лет, расторжение договора и отказ от его продления были признаны обоснованными. Временный запрет на освобождение территории снят. Использование строения городом было признано нецелесообразным.

Компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей за размещение строения и шлагбаума, кроме того ей придется возместить затраты за освобождение территории.

Ранее мы сообщали о том, что в конце апреля со Смольного освободили земельные участки в Выборгском районе по поручению губернатора города. Всего было снесено 10 торговых павильонов общей площадью в 400 кв. метров.

Фото: пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга