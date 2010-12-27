На Петроградке бизнес-центр продали за 470 млн рублей

Здание находится на территории бывшей фабрики "Красное знамя".

В четверг, 31 октября, стало известно, что в центре Петербурга бизнес-центр продали за 470 млн рублей. Об этом сообщает Российский аукционный дом.

"В ходе торгов было сделано 28 шагов на повышение цены. В итоге стоимость лота выросла почти в 2,5 раза и составила 470 млн рублей (начальная цена — 200 млн рублей). Победитель торгов — ООО "СТА Контракт"", — сказано в сообщении.

Известно, что в торгах участвовала 21 компания. Новым обладателем бизнес-центра стала строительная компания ООО "СТА Контракт".

Отметим, что здание находится на территории бывшей фабрики "Красное знамя".

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Фото:pixabay