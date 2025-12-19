Бывшую первую леди Южной Кореи приговорили к 20 месяцам тюрьмы

Ким Гон Хи признана виновной по одному обвинению из трех.

Бывшую первую леди Южной Кореи по решению судебной инстанции приговорили к 20 месяцам заключения (1 году 8 месяцам). Такое постановление принял местный суд первой инстанции. Согласно информации от телеканала YTN, женщина признана виновной по статье за нарушение антикоррупционного законодательства.

Ранее группа специального прокурора предъявила Ким Гон Хи три ключевых обвинения, по двум из которых фигурантка расследования признана невиновной. Государственное обвинение подозревало экс-первую леди страны в манипулировании стоимостью ценных бумаг одного из автомобильных дилеров. Согласно версии следственных органов, в результате правонарушения злоумышленница якобы получила прибыль в размере 810 миллионов вон (564 тысячи долларов). Однако по этому обвинению суд признал Ким Гон Хи невиновной. Дополнительно прокуратура вменяла ей несоблюдение правил финансирования политических кампаний в виду введения бесплатных социальных опросов, проведенных в личных интересах Ким Гон Хи и ее супруга перед выборами. В судебной инстанции заметили, что никаких доказательств нарушения закона нет.

Бывшего премьер-министра Южной Кореи приговорили к 23 годам по делу о мятеже.

Фото: YouTube / MBCNEWS