Бывшим сотрудникам ФСБ могут разрешить выезд за границу

Нужна только причина

Соответствующий проект приказа с подписью директора ФСБ Бортникова подготовили в ведомстве. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В нём прописана возможность выезжать за рубеж некоторым экс-чекистам. Для выезда нужна будет особая причина, связанная с семьёй, и разрешение вышестоящего начальства.

- Посещения родителей, родителей супруга; оказания помощи близким родственникам в связи с тяжелым состоянием их здоровья либо участия в похоронах, - перечисляются причины в документе.

Также среди причин выезда может быть и участие в спортивных соревнованиях, а также командировка по нынешнему месту работы.

16 декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому сотрудникам ФСБ временно запретили выезжать за границу на пять лет.

Ранее на Московском проспекте мужчина с фейковым удостоверением судьи хотел обмануть инспекторов.