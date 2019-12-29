На Московском проспекте мужчина с фейковым удостоверением судьи хотел обмануть инспекторов

Правоохранители заподозрили неладное.

Пассажир иномарки представился судьей, за что отправился в отделение полиции. Дело в том, сотрудником суда он на самом деле не являлся.

По информации в группе "ВКонтакте" "Дорожный инспектор", утром 2 марта правоохранители остановили "Lexus" на Московском проспекте в Петербурге. Управляла авто женщина, а на месте пассажира сидел ее муж. Он показал инспекторам удостоверение судьи. Однако, как выяснили полицейские, такого сотрудника в судах не числится.

За подделку документов в отношении петербуржца могут возбудить уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге на месяц арестовали лжесотрудника ФСБ из Украины.

Фото: pixabay.com