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На Московском проспекте мужчина с фейковым удостоверением судьи хотел обмануть инспекторов
Сегодня, 22:17
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nadezhda_sib

На Московском проспекте мужчина с фейковым удостоверением судьи хотел обмануть инспекторов

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Правоохранители заподозрили неладное.

Пассажир иномарки представился судьей, за что отправился в отделение полиции. Дело в том, сотрудником суда он на самом деле не являлся.

По информации в группе "ВКонтакте" "Дорожный инспектор", утром 2 марта правоохранители остановили "Lexus" на Московском проспекте в Петербурге. Управляла авто женщина, а на месте пассажира сидел ее муж. Он показал инспекторам удостоверение судьи. Однако, как выяснили полицейские, такого сотрудника в судах не числится. 

За подделку документов в отношении петербуржца могут возбудить уголовное дело. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге на месяц арестовали лжесотрудника ФСБ из Украины. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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