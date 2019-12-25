Бывший завод на Обуховской Обороны выставили на торги

Имущество предприятия "Компрессорный комплекс" на проспекте Обуховской Обороны выставили на торги. Об этом сообщил "Деловой Петербург".
С молотка уйдут территории на Обуховской Обороны, 51, а также здания с движимым имуществом. Всё обойдётся в 375 млн рублей. Предприятие было построено еще в 1990-х годах.
Предприятие выпускало оборудование для газовиков и нефтяников, в том числе для "Газпрома". Дата проведения торгов пока не объявлена.
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Фото: pxhere.com
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