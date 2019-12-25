Бывший завод на Обуховской Обороны выставили на торги

Предприятие выпускало оборудование для газовиков и нефтяников.

Имущество предприятия "Компрессорный комплекс" на проспекте Обуховской Обороны выставили на торги. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

С молотка уйдут территории на Обуховской Обороны, 51, а также здания с движимым имуществом. Всё обойдётся в 375 млн рублей. Предприятие было построено еще в 1990-х годах.

Предприятие выпускало оборудование для газовиков и нефтяников, в том числе для "Газпрома". Дата проведения торгов пока не объявлена.

Ранее на Piter.tv: Особняк Карла Симменса на Кожевенной линии выставили на продажу.

Фото: pxhere.com