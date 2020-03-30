Бывший защитник "Зенита" Ивица Крижанац обратился к болельщикам

Также игрок рассказал, чем занимается во время карантина.

Экс-футболист "Зенита" и сборной Хорватии Ивица Крижанац прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.

"В Хорватии серьезно относятся к пандемии коронавируса: чемпионат приостановлен, тренировки отменены, закрыты бары, кафе и рестораны. У меня и моей семьи все в порядке - мы, к счастью, не болеем. Иногда выходим в море на корабле, но в целом соблюдаем все меры предосторожности. Знаю, что в России введен карантин и пока ситуация менее серьезная, чем в Европе, но, прошу вас, мои дорогие, оставайтесь дома, берегите себя и своих близких! Здоровья вам! "Зенит" чемпион! Обнимаю, ваш Ивица Крижанац", - приводит слова хорватского защитника портал Bobsoccer.ru.

Ивица Крижанац играл за "Зенит" с 2005 по 2010 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал двукратным чемпионов России и обладателем кубка страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. На его счету 147 сыгранных матчей.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.) был приостановлен до 10 апреля. В этот день клубы проведут совещание, на котором может быть решена дальнейшая судьба турнира.

Ранее стало известно, что "Зенит" выделил личные средства на закупку нового оборудования в больницу Святого Георгия.

Видео: YouTube / История "Зенита"