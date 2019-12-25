Бывший юрист Барсукова Крикун признал вину в преступлении 1997 года

Бывший адвокат "ночного губернатора" Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина) Сергей Крикун признал вину в покушении на убийство, совершенном в 1997 году. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. На опубликованной ведомством видеозаписи юрист заявил, что признает вину и раскаивается.

Бывшего адвоката обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса — о покушении на убийство. Следствие считает, что Крикун планировал убить своего знакомого Алексея Тябуна в подъезде жилого дома на улице Уточкина, где проживал потерпевший. В мужчину выстрелили четыре раза, но он выжил. В середине апреля Октябрьский районный суд отправил Крикуна в следственный изолятор. Его арестовали после того, как Тябун опознал в нем нападавшего.

В 2016 году суд в Петербурге приговорил "ночного губернатора" Барсукова к 23 годам лишения свободы по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. В 2019 году ему назначили в совокупности 24 года колонии строгого режима в рамках расследования дела о создании преступного сообщества, однако позднее наказание смягчили на полгода. Кроме того, Барсукова обвиняют в заказе убийства депутата Государственной думы Галины Старовойтовой в 1998 году. Ее застрелили в подъезде собственного дома на набережной канала Грибоедова. Средства массовой информации называли Барсукова лидером тамбовской организованной преступной группы.

