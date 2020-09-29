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Петербуржец подкинул под дверь бывшей возлюбленной петарду
Сегодня, 10:21
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Петербуржец подкинул под дверь бывшей возлюбленной петарду

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По словам девушки, бывший молодой человек преследует ее и угрожает по телефону.

Вечером 27 декабря в 58-й отдел полиции обратилась 18-летняя петербурженка, проживающая в доме на проспекте Просвещения. Она рассказала, что 15-летний бывший молодой человек преследует ее и угрожает по телефону. 

Как стало известно Piter.TV, одними угрозами дело не обошлось. Подросток подкинул под дверь возлюбленной петарду. Полиция выясняет обстоятельства инцидента. 

В начале декабря прогремела похожая история. Молодой человек облил серной кислотой свою бывшую девушку и ее нового бойфренда. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. По словам психолога, молодым человеком двигало желание обладать девушкой.

Фото: Piter.TV

Теги: бывшие, петарда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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