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Бывший вице-губернатор Анатолий Повелий скончался в Петербурге
Сегодня, 10:26
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Бывший вице-губернатор Анатолий Повелий скончался в Петербурге

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В последнее время чиновник боролся с тяжёлой болезнью.

Бывший вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий скончался в Северной столице. В последнее время чиновник боролся с тяжёлой болезнью. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, выразив соболезнования родным и близким покойного.

В период с 2014 по 2021 год Повелий занимал должность главы администрации Колпинского района. Осенью 2021-ого он стал вице-губернатором города по ЖКХ, городскому хозяйству и благоустройству.

Напомним, что Повелий покинул свой пост на прошлой неделе, став советником губернатора Петербурга. Вместо него кресло вице-губернатора получил экс-глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин.

Фото: ВКонтакте / Анатолий Повелий

Теги: некролог, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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