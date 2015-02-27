Он рассказал, что чаще всего смотрит каналы Дудя, Собчак и Шихман.

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов назвал любимых блогеров. Он заявил, что чаще всего смотрит каналы Юрия Дудя, некоторые интервью Ксении Собчак и Ирины Шихман. Об этом пишет Starhit.

Перечисленных блогеров Привольнов просматривает относительно регулярно. Однако в настоящее время параллельно с работой он учится на медиаменеджера, поэтому смотреть часто YouTube у него не получается.

Из зарубежных коллег Привольнову интересны Опра Уинфри и Ларри Кинг. Любимым российским телеведущим он назвал Николая Дроздова.

"Николай Дроздов forever! Очень он мне симпатичен", - отметил он.

Ранее стало известно, что Антона Привольнова утвердили на должность ведущего шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Он займет место погибшего в авиакатастрофе Александра Колтового. Привольнов назвал свой уход с Первого канал поворотным моментом в карьере. Он пояснил, что давно хотел попробовать что-то новое.

Фото: Instagram / anton_privolnov