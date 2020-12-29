Антон Привольнов заменит погибшего Колтового в шоу "Звезды сошлись" на НТВ

Первый выпуск с обновленным составом ведущих выйдет в эфир 24 января.

Телеканал НТВ нашел замену соведущему Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись" Александру Колтовому, который погиб в авиакатастрофе. Его место займет Антон Привольнов. Об этом он сам рассказал изданию StarHit.

Ранее Привольнов был ведущим программ "Контрольная закупка" и "Доброе утро" на Первом канале. По словам Кудрявцевой, он хорошо проявил себя на кастинге и показал себя с профессиональной стороны.

"Надеюсь, что программа "Звезды сошлись" станет еще вкуснее и свежее, выражаясь моим профессиональным жаргоном", - отметил Привольнов.

Первый выпуск шоу "Звезды сошлись" с обновленным составом ведущих выйдет в эфир НТВ 24 января.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова выпустила новый трек "Розовые очки".

Фото: Instagram / anton_privolnov