Бывший управляющий "Трансаэро" признан виновным и освобожден в зале суда

Его освободили в связи с истечением срока давности.

Московский городской суд освободил от наказания экс-управляющего авиакомпании "Трансаэро" Михаила Котова прямо на заседании. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, в прошлом году Котов был приговорен к пяти с половиной годам колонии за злоупотребление полномочиями. Свою вину он признал. Позже Следственный комитет переквалифицировал Котову обвинение на неправомерные действия при банкротстве, вследствие чего срок был сокращен до полутора лет.

Так как срок давности по данной статье закона составляет два года, то Котова отпустили из зала суда домой.

Напомним, Котов, который занимал пост временного управляющего авиакомпании "Трансаэро" с 2016 по 2017 год, был признан виновным в пособничестве, растрате и сокрытии денежных средств. Суммарный ущерб превысил полмиллиарда рублей.

Ранее суд вынес приговор до смерти забившей мальчика российской паре.

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