Бывший участник "Дома-2" выпал из окна

Тело Филиппа Чубукова нашли под окнами дома в Москве.

Экс-участник "Дома-2" Филипп Чубуков разбился насмерть, выпав из окна шестого этажа в Москве. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала LifeShot. По информации от источника СМИ. инцидент произошел около четырех часов утра 10 июля. В полицию обратилась местная жительница, проживающая на первом этаже многоэтажного здания по Перервинскому бульвару. Она рассказала, что проснулась от громкого удара за окном.

По предварительным сведениям известно, что погибший до момента трагедии находился в компании девушки. После произошедшего на улицу из подъезда дома выбежал молодой человек. Он представился очевидцам братом Чубукова. Телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что бывшая звезда проекта "Дом-2" поссорился с родственником (младшим братом), а затем ушел в другую комнату.

В настоящее время подробности трагедии уточняются.

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Фото: Telegram/LifeShot