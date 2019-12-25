Бывший тренер ЦСКА сравнил Юрия Жиркова с Лионелем Месси

Экс-наставник московского ЦСКА Зико поделился воспоминаниями от работы в клубе, который он возглавлял с января по сентябрь 2009 года. Под его руководством команда выиграла Кубок и Суперкубок России.

"Летом 2009-го от нас ушли Юрий Жирков и Вагнер Лав. Это было ужасно. Два футболиста создавали 80% голов ЦСКА. Особенно важен был Жирков. Он значил для нас, как Лионель Месси для "Барселоны". Юрий - очень креативный футболист. Тогда чуть ли не все голы Вагнера происходили при содействии Жиркова. Мне Сколари звонил по поводу него. Он тогда возглавлял "Челси". Зимой просочилась информация, что Жирков переедет в Лондон. Сколари сказал мне: "Я не буду его забирать, потому что он очень важен для тебя". Я до сих пор благодарен ему за это", - сказал Зико в интервью порталу "Чемпионат.com".

Юрий Жирков играл за ЦСКА с 2004 по 2009 года. В составе армейского клуба полузащитник стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем кубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА. Жирков провел 215 матчей и забил 24 гола за ЦСКА во всех турнирах. С января 2016 года футболист играет в составе "Зенита".

Ранее стало известно, что Юрий Жирков может продолжить карьеру в тульском "Арсенале".

Фото: UEFA.com