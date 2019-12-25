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Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
Сегодня, 8:02
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Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья

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Вода подошла к раздевалкам на пляже Шамора.

Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал пресс-секретарь регионального Гидрометцентра Виктор Чулков. Специалист объяснил, что в край пришла нагонная волна с высотой до пяти метров. Потоп фиксируется на острове Русский, в бухте Новик и Труда.

Несмотря на то, что он не дошёл до Приморья, как ранее и прогнозировали синоптики, но оказал такое влияние на приморские пляжи на юго-востоке края.

Виктор Чулков, приморский синоптик

Местное население сообщает о подтоплении пляжей в Ливадии, Безверхово и других местах на юго-востоке региона. На одном из самых популярных пляжей Приморья - Шаморе волна достигает кабинок для переодевания.

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Фото: Pixabay.com

Теги: лупит, пляжи, приморье, тайфун, шаморе
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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