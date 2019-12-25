Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков поделился мнением о выборной системе России

Он считает, что люди не отстаивают гражданскую позицию.

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как относится к выборной системе России.

"Давайте честно, если 90% придет на выборы, то посчитать 120% голосов - нереально. Тем более в условиях глобализации и проникновения камер. Но раз вы все такие умные, ратуете за Россию и не хотите избрания Владимира Путина, то встаньте с дивана, придите и проголосуйте, а не просто портите бюллетень, который пойдет в зачет кому-то еще. Легче всего сидеть дома и разглагольствовать, что за нас все решили. Вы сами все решили таким отношением, хотя должны были проявлять гражданскую позицию и отстаивать ее" - сказал Широков в интервью порталу "Чемпионат.com".

Напомним, Роман Широков выступал в "Зените" с 2008 по 2014 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал двукратным чемпионом России, выиграл два Суперкубка и один Кубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. На его счету 201 матч и 43 гола за "Зенит".

По окончании игровой карьеры Роман Широков занимал должность спортивного директора в московском "Динамо" с 2017 по 2019 года.

Ранее стало известно, что Роман Широков может принять участие в выборах в Госдуму.

Фото: fc-zenit.ru