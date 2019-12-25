Бывший игрок "Зенита" Роман Широков может принять участие в выборах в Госдуму

Он считает, что сейчас все спортсмены идут туда осознанно.

Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков поделился мыслями о возможном участии в выборах в Государственную думу России в следующем году.

"Пойду ли я в Госдуму в 2021 году? Пока не знаю. Но у меня были такие мысли. Все спортсмены, которые туда попадают, стали более ответственно подходить к этому. Не просто так посидеть, как это было в 90-х, в нулевых. Сейчас они идут туда осознанно и хотят что-то сделать. Получается у них или нет - это другой вопрос. Но факт в том, что это осознанно, а не просто чтобы посидеть" - цитирует Широкова издание "Спорт-Экспресс".

Напомним, Роман Широков выступал в "Зените" с 2008 по 2014 года. В составе сине-бело-голубых он стал двукратным чемпионом России, выиграл два Суперкубка и один Кубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. В июле 2016 года полузащитник завершил карьеру.

Ранее мы писали о том, что думает Широков о досрочном чемпионстве "Зенита" в РПЛ.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"