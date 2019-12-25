Бывший игрок "Зенита" поделился мнением о досрочном чемпионстве сине-бело-голубых

Роман Широков не против, но считает, что надо дождаться апреля.

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Роман Широков поделился мнением о вероятной паузе в Российской премьер-лиге в связи с эпидемией коронавируса.

"Надо дождаться апреля и посмотреть, изменится ли ситуация с вирусом. Не все зависит от нас. Я буду не против, если "Зенит" признают чемпионом России досрочно. Но сейчас ситуация не настолько критичная. Не надо никуда спешить. У Леонида Федуна здравая идея с подведением итогов чемпионата. Зона вылета близка, поэтому "Спартак" хочет перестраховаться" - приводит слова Широкова "Чемпионат.com".

Напомним, в Москве запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек до 10 апреля. В связи с этим были отмены ближайшие матчи 23 тура РПЛ ЦСКА - "Зенит" и "Локомотив" - "Оренбург".

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун выступил с идей объявить "Зенит" досрочным чемпионом России.

Фото: VK / @zenit