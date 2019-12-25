Бывший первый замглавы МЧС Шляков осужден на 5 лет колонии

Остальные фигуранты дела также получили реальные сроки.

Бывший первый заместитель главы МЧС Сергей Шляков осужден на 5 лет колонии общего режима. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Ивана Миронова. Вердикт вынес Хамовнический суд Москвы. Подсудимого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд назначил Шлякову пять лет колонии общего режима, Кузнецову - 4,5 года колонии, Казарцеву - шесть лет, Онищенко - пять лет лишения свободы. адвокат Иван Миронов

Инстанция обязала фигурантов расследования выплатить в пользу государства 65 млн рублей в качестве ущерба. Потерпевшей стороной является бывший помощник главы МЧС Юрий Удалов. Он остался доволен приговором, вынесенным судом. В рамках прений следствие просило суд приговорить Сергея Шлякова к шести годам заключения. Прокуратура полагает, что фигурант дела в 2015 году принял участие в мошенническом схеме по фиктивной продаже поста губернатора Ярославской области. В ОПГ также состояли еще три человека. Их прокурор просил приговорить в заключению на 7,5 лет.

Адвокат Шлякова заявил, что его клиент поставил подпись в одной из расписок о передаче денег Удаловым. В общей сложности таких документов было два. В них говорилось о передаче 550 тысяч долларов, 230 тысяч евро и 15 млн рублей. Юрист заметил, что денег Шляков не получил, а просто подтвердил передачу средств между сторонами.

Вице-губернатора Кировской области задержали по подозрению во взятке.

Фото: Piter.tv