Здание мясокомбината имени Кирова приспособят под школу

Концепцию адаптации зданий на Московском шоссе, 13, для современного использования представили на собрании петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

В помещениях бывшего Мясокомбината имени Кирова на Московском шоссе, 13, планируют разместить школу, а ТЭЦ предприятия может стать местом для торговли.

Концепцию адаптации зданий на Московском шоссе, 13, для современного использования представили на собрании петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Разработкой занимается ООО "НИиПИ Спецреставрация".

Общая площадь зданий мясокомбината, возведённых в 1930-е годы по проекту архитектора Ноя Троцкого, составляет 120 тыс. кв.м (без учёта ТЭЦ), из которых около трети — это позднесоветские пристройки, которые намерены демонтировать. Все объекты находятся в крайне плохом техническом состоянии, активно разрушаются и могут рухнуть в любой момент, отметил руководитель ООО "НИиПИ Спецреставрация" Игорь Пасечник.

Согласно заключению судебной экспертизы, мясокомбинат, который сегодня является выявленным объектом культурного наследия, должны были исключить из реестра памятников. Однако по договорённости между владельцем зданий ООО "Интергрупп" и КГИОП постройки планируется сохранить, адаптировав их для современного использования. Сейчас идёт обсуждение того, какой тип охраны получит объект.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге намерены создать четвертую сцену Мариинского театра.

Фото: ООО "НИиПИ Спецреставрация"