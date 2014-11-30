Бывший муж убитой женщины в Новомосковске дал признательные показания

Причиной убийства могла стать ревность.

Экс-супруг убитой женщины в Новомосковске дал признательные показания. Об этом сообщили следственные органы. Продолжается расследование гибели 40-летней женщины в маникюрном салоне. Трагедия произошла 15 февраля в помещении торгового центра на улице Маяковской. Предположительно, 42-летний мужчина выстрелил в голову бывшей жене. Пострадавшая скончалась на месте.

Следственный комитет РФ по Тульской области отмечает, что обвиняемый в данном преступлении задержан. Он принял участие в следственном эксперименте. В рамках уголовного дела допрошены свидетели. Оперативники назначили проведение судебно-медицинской, психолого-психиатрической, баллистической, трасологической и биологической экспертиз. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Сторона обвинения будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Предположительно, мотивом для убийства могла стать ревность.

В Нижнем Тагиле вычислен подозреваемый в громком убийстве мамы и дочки на Вагонке.

Видео: Youtube/ТелеТула