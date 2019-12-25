Бывший министр финансов США Полсон рассказал, что угрожает доллару

Cейчас роль доллара позволяет Штатам платить более низкие ставки по активам в данной валюте.

Бывший министр финансов США Генри Полсон-младший в статье для Foreign Affairs рассказал, что угрожает доллару. По его словам, ценность американской валюты будет зависеть от того, как США переживут пандемию коронавируса.

Полсон отметил, что сейчас роль доллара позволяет Штатам платить более низкие ставки по активам в данной валюте. Также США могут позволить себе иметь торговые дефициты.

Также, считает эксперт, Америка может сократить валютные риски. Это делает рынки финансов в стране намного ликвиднее.

Факт, что доллар довольно долго держится в статусе валюты №1 в мире, Полсон называл аномалией. По его прогнозам, более перспективной валютой сейчас является юань, но ему не стать лидером, пока в Китае не завершат рыночные реформы.

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