Бывший корпус Дизельного института продают в Петербурге

Одноэтажное здание площадью 15,3 тыс. квадратных метров выставлено на торги вместе с прилегающей территорией размером 4,8 тыс. кв. м.

В Петербурге выставлен на продажу бизнес-центр "Престиж", конфискатированный в рамках расследования многомиллионных хищений, связанных с бывшим владельцем Вельской птицефабрики. Начальная цена объекта составляет 708,9 млн рублей.

Этот бизнес-центр, ранее являющийся частью дизельного института, расположен на Московском шоссе, корпус 1. Одноэтажное здание площадью 15,3 тыс. квадратных метров выставлено на торги вместе с прилегающей территорией размером 4,8 тыс. кв. м.

Как сообщает издание "Деловой Петербург", объект был арестован судебными органами в пользу кредитора — ООО "УНО". Должником выступает физическое лицо — бывший собственник Вельской птицефабрики Александр Иванов. Процесс взыскания долга в отношении Иванова начался в 2023 году. В настоящий момент имуществом владеет АО "Банк Советский".