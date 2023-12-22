Экс-губернатор Петербурга Яковлев рассказал о борьбе с дефицитом соцобъектов

Уже две трети из запланированных 309 объектов были построены и введены в эксплуатацию.

Глава Российского союза строителей и бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев считает, что власти северной столицы активно работают над устранением дефицита социальной инфраструктуры. Об этом он сообщил в беседе с "Петербургским дневником".

Напомним, что губернатор Александр Беглов на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в городе происходит прорыв в сфере строительства соцобъектов. Уже две трети из запланированных 309 объектов были построены и введены в эксплуатацию. В 2023 году было открыто 81 социальное учреждение, включая 55 новых школ и детских садов. По словам губернатора, до конца текущего года дефицит полностью исчезнет, а в 2025 году начнется планомерная работа, которая предусматривает строительство социальных объектов в соответствии с потребностями населения.

Владимир Яковлев отмечает, что Северная столица активнее других регионов страны подходит к решению проблемы нехватки социальной инфраструктуры. В городе жильё начинает строиться только после того, как обеспечена реализация социальных проектов для горожан, таких как школы, детские сады, медицинские учреждения и др. Таким образом, подытожил Яковлев, Петербург полностью выполняет свои социальные обязательства перед горожанами.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский застройщик в 2024 году достроит 10 образовательных учреждений.

Фото: Piter.TV