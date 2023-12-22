Петербургский застройщик в 2024 году достроит 10 образовательных учреждений

Это шесть школ и четыре детских сада.

Шесть общеобразовательных школ почти на 7 тысяч мест планирует сдать в этом году городской застройщик Setl Group. Это рекорд для компании, которая ежегодно строит для жителей Петербурга новые соцобъекты, а всего за время работы на рынке сдала 63 детских садика и школы, сообщил портал "Строительный Петербург".

Сразу две школы появятся в Московском районе. Каждая из них сможет принять 550 детей. Ещё две новые школы появятся в Красносельском районе. Каждая из них рассчитана на 1 375 учеников.

На севере Петербурга в 2024 году завершится строительство школы, которая сможет принять 1375 ребят, она будет находиться по адресу Верхне-Каменская ул., д.9, к.2. В Невском районе на Советском проспекте достроят школу на 1650 мест. На сегодняшний день это самая большая школа в проектах застройщика.

Кроме того, в 2024 году застройщик планирует завершить строительство четырех детских садов в Невском, Петродворцовом, Московском и Красносельском районах. Их смогут посещать 910 малышей.

Ещё один инвестор построит школу на 1320 мест в Приморском районе.

Фото: Setl Group