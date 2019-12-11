Бывший главврач роддома пожаловалась на условия в СИЗО

Экс-руководительница столичного роддома №27 Марина Сармосян арестована по обвинению в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В среду, 11 декабря, член московского ОНК Борис Клин рассказал RT о жалобах на условия в СИЗО Марины Сармосян – арестованного экс-главврача роддома. Он сообщил, что Сармосян поместили в карантинную камеру изолятора, где проходят медобследование. При этом она уже прошла осмотр и заявила, что врачи нашли у нее заболевание, лечение которого невозможно в условиях изолятора. При этом про "препятствующие содержанию" в СИЗО болезни в медсанчасти членам комиссии не рассказывали.

Помимо этого, Сармосян рассказала об "обшарпанной" многоместной камере на 14 человек, агрессивной сокамернице и плохом питании. В "скотских" условиях с ней находятся обвиняемые в кражах, торговле наркотиками и преступлениях в сфере экономики.

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