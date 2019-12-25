Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о ситуации с коронавирусом

Он считает, что многие страны теперь будут серьезно относиться к медицине.

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился своим мнением об эпидемии коронавируса по всему миру.

"Думаю, до лета мы с этим вирусом точно будем бороться. В некоторых странах только начинается эпидемия. Посмотрите статистику, как растет количество зараженных и смертей. Хорошо, что Россия начала помогать Италии, где происходит гуманитарная катастрофа. Теперь можно видеть, кто тебе друг, а кто им казался. Эпидемия - показатель того, в каком состоянии находится общество. Многие страны теперь серьезно будут относиться к медицине и другим направлениям" - сказал Быков в интервью телеканалу "Матч ТВ".

Напомним, что врачи из Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова отправятся в Италию для борьбы с коронавирусом. В группу вошли специалисты, у которых за плечами богатый опыт борьбы с Африканской чумой свиней и Сибирской язвы.

Ранее стало известно, что чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии, официально отменили в связи с эпидемией коронавируса.

Фото: khl.ru