Бывший главный санитарный врач России назвал пирсинг глупой модой

Особенно он выделил девушек.

В интервью с порталом "Говорит Москва" первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал о своем отношении к пирсингу.

По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, пирсинг является глупейшей модой. Он отметил, что особенно им сильно увлекаются девушки. Онищинко добавил, что помимо носа, пуповины и языка женщины вставляют украшения в интимные места. Врач отметил, что это негигиенично.

"Во-первых, это афизиологично, тем более на интимные места. И гигиена нарушается, и травматизация идёт. Но тут хоть убрать можно. Это хоть исправимо",

- сказал Онищенко.

Ранее он же предложил запретить татуировки.