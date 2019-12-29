Бывший главный санитарный врач России назвал пирсинг глупой модой

В интервью с порталом "Говорит Москва" первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал о своем отношении к пирсингу.
По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, пирсинг является глупейшей модой. Он отметил, что особенно им сильно увлекаются девушки. Онищинко добавил, что помимо носа, пуповины и языка женщины вставляют украшения в интимные места. Врач отметил, что это негигиенично.
"Во-первых, это афизиологично, тем более на интимные места. И гигиена нарушается, и травматизация идёт. Но тут хоть убрать можно. Это хоть исправимо",
- сказал Онищенко.
Ранее он же предложил запретить татуировки.
Обсуждение ( 0 )