Бывший главный санитарный врач России предлагает запретить татуировки

Особенно это касается молодых матерей.

В интервью с порталом "Говорит Москва" первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал о своем отношении к татуировкам.

По мнению Онищенко, татуировка — туземная мода, простительная аборигенам, а не цивилизованному обществу. Бывший главный санитарный врач страны считает, что желание набить на своем теле рисунок связано с "эндокринной горячкой" и "избыточным производством гормонов половых".

"Ну, станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять? И дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками, ещё хуже с какими-то чудовищами, которые они сплошь и рядом рисуют. Это более тяжёлое проявление того духовного интеллектуального кризиса, который мы переживаем. Вообще все эти татуировки нужно запрещать", — отметил Онищенко.

Ко всему прочему врач напомнил, что поражение кожи иголками и занесение пигмента, как минимум, небезопасно и может вызвать от гнойных осложнений до рака.

Напомним, что Европейское химическое агентство проводит мероприятия по запрету двух пигментов для татуировок из-за большой канцерогенности — голубой (Blue15) и зеленый (Green7).

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Видео: Youtube / Sputnik Эстония