Пригожин назвал "Евровидение" конкурсом для не уважающих себя звезд

Он отметил, что это событие не имеет ничего общего с современными трендами.

Российский продюсер Иосиф Пригожин высказался о музыкальном конкурсе "Евровидение". Он заявил, что участие в нем нужно только тем артистам, которые не добились больших успехов. Об этом пишет Ura.ru.

Он отметил, что не следит за песенным конкурсом, так как считает его "телевизионной фантазией на тему музыки". Пригожин заявил, что ни одна "уважающая себя звезда не пойдет на Евровидение". По его мнению, это конкурс не имеет ничего общего с современными трендами.

В заключении Пригожин добавил, что конкурс создавался для того, чтобы доставить музыку широкой аудитории. Теперь для этой цели есть интернет.

Ранее стало известно, что в шорт-лист артистов, которые хотят представить Россию на "Евровидении-2020", попали группа Little Big и певица Полина Гагарина. Кроме того, в списке Юлия Зиверт, Димаш Кудайберген из Казахстана и Александр Панайотов.

65-й конкурс "Евровидение" продет в этот раз в нидерландском Роттердаме. Событие состоится с 12 по 16 мая.

Ранее мы писали, что Лоза похвалил Украину за выбор участника для Евровидения.

Видео: Instagram / prigozhin_iosif