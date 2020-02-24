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Лоза похвалил Украину за выбор участника для Евровидения

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Он отметил, что теперь украинцы будут интересны, самобытны и оригинальны.

Певец Юрий Лоза похвалил Украину за выбор участника для международного песенного конкурса "Евровидение 2020". Об этом пишут РИА Новости.

Ранее стало известно, что Украину представит группа Go_A с песней "Соловей". Артисты исполнят композицию, в которой сочетаются электронная музыка и народный вокал, на украинском языке. По мнению Лозы, теперь украинцы будут интересны, самобытны и оригинальны.

Лоза считает, что Россия должна поступить по примеру Украины и представит на Евровидении песню на русском языке. Он заявил, что если участник от России поедет с английской песней, то он опять будет "точь-в-точь или один в один" и никому не нужен.

Ранее  Лоза раскритиковал идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца.

Видео: YouTube / Юрий Лоза, Телеканал СТБ

Теги: евровидение, украина, юрий лоза
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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