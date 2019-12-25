Советник главы "Метростроя" Владимир Рублевский стал заместителем гендиректора

Ранее чиновник 5 лет проработал в Смольном.

В "Метрострое" продолжаются кадровые перестановки. Владимира Рублевского назначили заместителем генерального директора организации. Ранее он возглавлял комитет по благоустройству, сообщил "Петербургский дневник".

Рублевский будет курировать финансовое, экономическое и коммерческое направления.

На должности председателя комитета по благоустройству политик был с 2014-го по 2019-й год. Карьера в "Метрострое" началась в июне этого года в качестве советника генерального директора.

Сегодня стало известно, что бывший гендиректор "Метростроя" Сергей Харлашкин стал главой Управления по транспорту Ленобласти.

Фото: ruspekh.ru