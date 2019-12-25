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Советник главы "Метростроя" Владимир Рублевский стал заместителем гендиректора
Сегодня, 16:52
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nadezhda_sib

Советник главы "Метростроя" Владимир Рублевский стал заместителем гендиректора

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Ранее чиновник 5 лет проработал в Смольном.

В "Метрострое" продолжаются кадровые перестановки. Владимира Рублевского назначили заместителем генерального директора организации. Ранее он возглавлял комитет по благоустройству, сообщил "Петербургский дневник".

Рублевский будет курировать финансовое, экономическое и коммерческое направления. 

На должности председателя комитета по благоустройству политик был с 2014-го по 2019-й год. Карьера в "Метрострое" началась в июне этого года в качестве советника генерального директора. 

Сегодня стало известно, что бывший гендиректор "Метростроя" Сергей Харлашкин стал главой Управления по транспорту Ленобласти. 

Фото: ruspekh.ru

Теги: метрострой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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