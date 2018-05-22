Бывший глава энергетического комитета Владислав Петров встал во главе "Петербургтеплоэнерго"

Новым руководителем "Петербургтеплоэнерго" стал бывший глава комитета по энергетике Владислав Петров. Его уже представили коллективу, сообщили на официальном сайте компании.
До Петрова на должности работал Андрей Сухарев. Он ушел с поста в июне 2019 года.
Владислав Петров работает в энергетической отрасли с 1997 года. Он занимал высокую должность в ГУП "ТЭК СПб", работал в городской администрации, а также в топливной компании "Мурино".
Ранее Piter.TV сообщал о том, что директором "Петербургтеплоэнерго" может стать экс-глава комитета по энергетике.
Фото: Максим Муратов / ТАСС
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