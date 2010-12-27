Директором "Петербургтеплоэнерго" может стать экс-глава комитета по энергетике

В самом предприятии информацию пока не комментируют.

Как сообщила "Фонтанка" 30 мая, компанию "Петербургтеплоэнерго" ("ПТЭ") может возглавить Владислав Петров, ранее занимавший пост главы городского комитета по энергетике.

По данным издания, бывшего чиновника может ждать назначение уже на следующей неделе. Известно, что бывший директор "ПТЭ" Сергей Густов получил должность в "Газпром межрегионгаз".

Владислав Петров работал в строительном бизнесе и в ГУП "ТЭК СПб". С 2003 года он сотрудничал с петербургским комитетом по энергетике. С 2009 по 2011-й годы Петров был главой администрации Красносельского района, затем стал председателем комитета по энергетике. Во главе комитета он пробыл до 2012 года.

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