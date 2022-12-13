Бывший глава "Ленфильма" Пичугин получил иск о банкротстве

Смольнинский суд Петербурга в начале 2022-го взыскал с Пичугина 50 миллионов рублей долга и обратил вниманием на взыскание доли в "Интеркоме".

В понедельник, 13 февраля, Арбитражный суд Петербурга и области зарегистрировал исковое заявление о банкротстве экс-главы "Ленфильма" Эдуарда Пичугина. Об этом свидетельствуют данные Горсуда.

В 2021 году Пичугин взял в долг у Александра Подсекина 50 миллионов рублей. Бывший глава "Ленфильма" должен был вернуть долг до 20 мая 2021 года. Также сообщается, что в залог Пичигун отдал 10 % долей в ООО "Интерком".

Смольнинский суд Петербурга в начале 2022-го взыскал с Пичугина 50 миллионов рублей долга и обратил вниманием на взыскание доли в "Интеркоме".

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Фото: Piter.tv

