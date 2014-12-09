"Динара Асанова – Незнакомка": о жизни и творчестве известного советского кинорежиссера

На "Ленфильме" открылась выставка, приуроченная к 80-летию деятеля киностудии Динары Асановой. В центре ее фильмов были подростки – их проблемы, мысли и чувства. По мнению киноведов, и в 1970-80-х годах, и сейчас Асанова остается уникальным исследователем юношества, мастерства которого другим так и не удалось достичь.

Символом выставки "Динара Асанова – Незнакомка" стало расколотое сердце. Организаторы объясняют: был целый мир, который раскололся на части. Дело в том, что Асанова рано ушла из жизни, в 42 года. Погибла во время съемок зимних пейзажей для фильма "Незнакомка". Это была ее последняя, хоть и незавершенная картина, которую удалось собрать по частям. Об этом мы расскажем чуть позже. Для молодого поколения, не интересующегося кинематографом, Асанова действительно является незнакомкой, ведь ее фильмы редко можно увидеть на экране. Кажется, в год юбилея режиссера эту ситуацию пора исправлять.

Над экспозицией работало творческое объединение Doping Pong. Кураторы — Анна Маугли и Дмитрий Мишенин — выросли на творчестве Асановой и, по их словам, после обращения к ним киностудии, с удовольствием приступили к созданию выставки. Они по крупицам собирали факты о ее жизни и творчестве. Помощь оказали сотрудники "Ленфильма", которые предоставили архив, монтажные листы, редкие фото в виде негативов, коллеги и близкие режиссера. Именно последние раскрыли многое из бытовой, "человеческой" жизни.

Совершенно неудивительно, что "Ленфильм" обратился к имени Динары Асановой, потому что это золотой фонд "Ленфильма", золотой фонд культуры нашей страны. Потому что именно Динара сумела занять ту нишу, сумела снимать тот кинематограф, который сейчас, увы, никто не делает. Анна Маугли, куратор выставки.

Динара Асанова родилась в 1942 году в городе Фрунзе, который теперь известен как Бишкек (Кыргыстан). После окончания школы девушка работала ассистентом режиссёра на киностудии "Киргизфильм" и снялась в нескольких фильмах как актриса. В 24 года окончила режиссёрский факультет ВГИКа, мастерскую Михаила Ромма ("Ленин в октябре", "Обыкновенный фашизм"). Фильмография Асановой началась с короткометражной дипломной работы "Рудольфио". Интересно, что главную роль в работе исполнил бард Юрий Визбор. То, как студентке удалось привлечь его к съемкам, остается загадкой.

С 1973 года стала работать на "Ленфильме". С Ленинградом Асанову знакомил оператор Дмитрий Долинин, он показывал непарадные места. Анна Маугли отметила важную черту, которая была присуща Динаре Асановой: она умела доверять людям, с которыми работала. В данном случае – Дмитрию Долинину, который знал Северную столицу лучше, чем режиссер, и понимал, в каких локациях снимать.

Результатом этого стал следующий фильм, "Не болит голова у дятла" (1975), который был снят уже в Ленинграде. 5-летний перерыв в творческой работе до сих пор вызывает обсуждения. Есть разные версии того, почему это произошло. По одной из них, на "Ленфильме" не оценили историю девятиклассницы из "Рудольфио", которая влюбилась во взрослого мужчину, кто-то увидел в этом "Лолиту". К съемкам Асанова вернулась тогда, когда на киностудии сменилось руководство. Есть и другое мнение. Его Piter TV озвучил основатель арт-группы Doping-pong, куратор выставки Дмитрий Мишенин.

У нее был небольшой период с 1969 по 1974, пауза небольшая. Она завела семью, родился ребенок. Но потом она без остановки работала.

Мишенин считает, что, если бы Асановой действительно хотели бы перекрыть дорогу, фильма "Не болит голова у дятла" со звездным актерским составом и оператором Дмитрием Долининым не было бы. Как и следующих 10 фильмом за 10 лет.

На "Ленфильме" воссоздали немало объектов, которые напоминают о "Не болит голова у дятла". Барабаны, на которых играл главный герой Мухин и раздражал тем самым своего брата, первое, что теперь видят посетители киностудии. Также на первом этаже висит карта-путеводитель по ленинградским местам съемок фильмов Динары Асановой. Так, например, героиня все того же "Не болит голова у дятла" Ира Федорова проживала на нынешнем проспекте Динамо в доме №6.

По соседству с картой повесили почтовый ящик. Всем посетителям предлагают опустить в него фотографии детей, которые могли бы принять участие в воображаемом кастинге для фильма Асановой.

На втором этаже представлена хронология жизни Динары Асановой, от картины к картине – "Ключ без права передачи", "Жена ушла", "Что бы ты выбрал?", "Пацаны". Все это приводит нас в настоящий школьный класс – с партами и надписями на них. Режиссер очень много работала с детьми. Члены команды Асановой, которые присутствовали на открытии выставки отметили, что она умела вытащить из них необходимую эмоцию или действие, причем очень деликатно. Умела сделать так, что они верили в свои силы и выполняли то, чего ранее никогда не делали. Это подтверждают кадры из фильма "Незнакомка". Так как фильм не был завершен самим режиссером, звук не доработан, на заднем плане можно услышать подсказки мастера. Они многое дают понять о Динаре Асановой не только как о режиссере и ее творческом методе, но и как о человеке.

То, что фильм удалось восстановить, — это магическое стечение обстоятельств. 4 года назад Ленинградская студия документальных фильмов передала в Госфильмофонд коробки с тысячами пленок. Среди них было много научно-популярных и документальных фильмов с монтажными листами, в основном с содержанием "как устроен синхтрофазатрон".

И тут вдруг, в списке этих странных названий, фильм "Незнакомка". Мы немножко смутились, и монтажного листа нет. Когда я увидела первые кадры, Екатерину Васильеву, я сразу поняла, что это Асанова. Там в первой сцене сразу появляется голос режиссера. ведущий искусствовед Госфильмофонда России Анастасия Вознесенская.

Оригинальный материал смонтировала Тамара Липартия, которая сотрудничала с Динарой Асановой и по другим фильмам.

Выставку на третьем этаже завершают работы, сделанные в формате стерео-варио картин. Цифровая живопись соединилась с лентикулярной печатью, в результате чего получились переливающиеся изображения, местами ироничные.

Коллеги считают, что фильмы Динары Асановой — это не просто портрет молодежи СССР, многими не замеченный. Отметим, что она также была режиссером-постановщиком телеспектакля "Какие мы?"

"Ее величие в том, что она уловила грядущие трагедии и неподготовленных к ней людей. Это ее мужественный призыв к тому, чтобы задуматься, кто мы", — сказал актер Андрей Ларионов.

Вход на выставку свободный. Она будет работать до 15 января 2023 года.

Текст: Надежда Сибилева для Piter.tv

Фото: Piter.tv, Ленфильм