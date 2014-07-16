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В Петербурге открылась фотовыставка "Россия – самая красивая страна"
Сегодня, 12:13
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В Петербурге открылась фотовыставка "Россия – самая красивая страна"

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Петербуржцы могут увидеть прекрасных птиц из разных уголков нашей страны и чудесные русские пейзажи.

На Елагином острове открылась фотовыставка "Россия – самая красивая страна". Чудесные снимки можно увидеть на планшетах в парке. Об этом сообщили в пресс-службе ЦПКиО им. Кирова. 

Экспозиция была открыта совместно с Русским географическим обществом.  Здесь представлены работы участников одного из самых масштабных отечественных фотоконкурсов, посвященных дикой природе страны. Среди номинаций фотоконкурса  – "Дикие животные", "Россия в лицах", "Магия стихии", "Макромир", "Снято на смартфон" и другие. 

Петербуржцы могут увидеть прекрасных птиц из разных уголков нашей страны и чудесные русские пейзажи. Экспозиция находится на средней аллее Парка.

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Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова

Теги: выставка, елагин остров, россия самая красивая страна, фотовыставка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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