В Петербурге открылась фотовыставка "Россия – самая красивая страна"

Петербуржцы могут увидеть прекрасных птиц из разных уголков нашей страны и чудесные русские пейзажи.

На Елагином острове открылась фотовыставка "Россия – самая красивая страна". Чудесные снимки можно увидеть на планшетах в парке. Об этом сообщили в пресс-службе ЦПКиО им. Кирова.

Экспозиция была открыта совместно с Русским географическим обществом. Здесь представлены работы участников одного из самых масштабных отечественных фотоконкурсов, посвященных дикой природе страны. Среди номинаций фотоконкурса – "Дикие животные", "Россия в лицах", "Магия стихии", "Макромир", "Снято на смартфон" и другие.

Петербуржцы могут увидеть прекрасных птиц из разных уголков нашей страны и чудесные русские пейзажи. Экспозиция находится на средней аллее Парка.

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Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова