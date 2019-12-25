Бесплатные концерты, посвященные Пушкину, пройдут в Саду Андрея Петрова

Фонд Андрея Петрова уже более 10 лет организует в Саду его имени бесплатные концерты и театральные представления для жителей и гостей города.

Открытие сезона бесплатных концертов в Саду Андрея Петрова на Петроградской стороне ознаменует музыкально-поэтическая программа "Приношение Пушкину".

Проект "Все в сад!" организован Фондом сохранения и развития творческого наследия композитора Андрея Петрова при поддержке rомитета по культуре Петербурга. Как сообщили в пресс-службе Фонда, на открытии концерта стихи поэта прочтет народный артист России Сергей Мигицко, а романсы на стихи Пушкина под аккомпанемент арфы исполнит петербургская актриса Манана Гогитидзе. Детская театральная студия "Чарли" представит спектакль "Евгений Онегин", в котором Александр Сергеевич ведет диалог со своими персонажами.

Концерты будут проходить в саду до 2 сентября — дня рождения композитора. Фонд Андрея Петрова уже более 10 лет организует в Саду его имени бесплатные концерты и театральные представления для жителей и гостей города. В них участвовали Людмила Сенчина, Эдуард Хиль, Евгений Дятлов, Юрий Гальцев, а также рок-группы и струнные квартеты, духовые оркестры и театры пантомимы, хоровые коллективы и танцевальные труппы.

Ранее мы сообщили о том, что выставка "Пушкинская-10. Ковчег XXI века" открылась в Манеже.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)