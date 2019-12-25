Выставка "Пушкинская-10. Ковчег XXI века" открылась в Манеже

Всего покажут более 400 работ – живопись, графику, скульптуру, арт-объекты, фотографию, звуковые инсталляции.

Проект представит коллекцию "Товарищества "Свободная культура" (Пушкинская-10), которая в марте 2023 года была передана в дар ЦВЗ "Манеж". Это крупнейшее собрание неофициального искусства, информирует телеканал "Санкт-Петербург".

Всего покажут более 400 работ – живопись, графику, скульптуру, арт-объекты, фотографию, звуковые инсталляции. Выставка будет состоять из экспозиционных блоков, объединяющих различные художественные группировки – Арефьевский круг, Газаневщина, ТЭИИ, Круг Стерлигова, Митьки и другие. У зрителей будет возможность узнать историю легендарного творческого сквота, увидеть многомерную, разнообразную коллекцию работ художников-нонконформистов.

Команда "Манежа" подготовила для посетителей лекции, экскурсии, творческие встречи, арт-медиации, инклюзивную программу. Каждые выходные на площадке будут проходить концерты.

Выставка продлится до 8 сентября и обещает стать одним из самых ярких проектов этого лета в Петербурге.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"