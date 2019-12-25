В центре Петербурга откроется выставка "Крым. География исследований"

Общая площадь проекта под открытым небом составит 25 "квадратов".

В центре Петербурга откроется уличная фотовыставка "Крым. География исследований". Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Выставка расположится напротив дома № 8 по Малой Конюшенной улице. ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ по организации уличной выставки.

Общая площадь проекта под открытым небом составит 25 "квадратов". Здесь появятся ограждения зоны производства работ на время подготовительного этапа.

А прямо сейчас на Малой Конюшенной улице вы можете посетить уличную фотовыставку "Эмоции Победы", запечатлевшую лица солдат, офицеров, медсестер, тружеников тыла – всех тех, кто приближал Победу. Пресс-служба ГАТИ

Полное восстановление благоустройства запланировано на 30 августа.

Ранее мы писали, что выставка "Пушкинская-10. Ковчег XXI века" открылась в Манеже.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга