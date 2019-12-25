Бывший генеральный подрядчик "Газпрома" подал иск к компании на 885 млн рублей

"Стройгазмонтаж" имеет претензию также и к "Газпром инвесту".

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял исковое заявление компании "Стройгазмонтаж" к "Газпрому" и "Газпром инвесту" на 884,733 млн рублей. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Суть исковых требований бывшего генерального подрядчика "Газпрома" к самой организации пока неизвестна. Крупнейшим подрядчиком "Газпрома" истец стал в 2014 году, его годовая выручка составляла 225 млрд рублей. В ноябре 2019 года бизнесмен Аркадий Ротенберг, создавший "Стройгазмонтаж", закрыл сделку по продаже компании. Данные из системы СПАРК говорили о том, что фирму реорганизуют из ООО в АО.

Ранее мы сообщали, что "Газпром" выплатил 100 млрд рублей польской компании.

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