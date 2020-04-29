Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус сравнил "Зенит" с первой любовью

Ранее он был заместителем по стратегическому развитию сине-бело-голубых.

Экс-генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус в интервью изданию "Петербургский дневник" поделился воспоминаниями о работе в "Зените". В прошлом он занимал должность заместителя гендиректора по экономике и финансам, а также был заместителем по стратегическому развитию сине-бело-голубых

"Зенит" - для меня первая любовь. Поддерживаю сине-бело-голубых, слежу за ними. Но и матчи "Локомотива" тоже смотрю и переживаю за них. Научились ли наши клубы зарабатывать? Прогресс в этом есть. Прежде всего, у самих клубов поменялось мировоззрение. Они стали себя рассматривать как развлекательные компании, которые должны привлекать людей, что-то им давать и быть с ними на связи. Поэтому они поворачиваются лицом к болельщику, беспокоятся, переживают, формируют продукт. А не просто пришли и провели матч. Изменения произошли. Но конкуренты футбола тоже не стоят на месте. Илья Геркус, бывший гендиректор "Локомотива"

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.

Ранее бывший скаут "Локомотива" рассказал о несостоявшемся трансфере Неймара.

Видео: YouTube / ФК "Локомотив" Москва