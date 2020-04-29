Бывший скаут "Локомотива" рассказал о несостоявшемся переходе Неймара

Клуб отказался платить за юного форварда пять миллионов евро.

Экс-скаут московского "Локомотива" Виктор Тищенко в интервью порталу "Чемпионат.com" рассказал, что клуб мог приобрести нападающего сборной Бразилии Неймара в 2007 году.

Мы были в Бразилии с еще одним селекционером клуба - шел чемпионат штата. А тут карнавал начался. И в "Сантосе" случился конфликт - то ли основные игроки на карнавал собрались, а их не отпустили, то ли еще какая-то причина. Пришлось главному тренеру на матч выставить молодежь. Среди них - Неймар, Гансо, Данило, Алекс Сандро. К Неймару мы сразу приценились. Сначала за него "Сантос" просил 5 миллионов евро. Я прилетел в Москву и сказал об этом Юрию Семину. Он удивился: "Да ты что? За 16-летнего пацана пять миллионов?". А через два месяца, когда я снова в Бразилии оказался, с Неймаром был переподписан контракт, и он стоил уже 15 миллионов евро. Виктор Тищенко, бывший скаут "Локомотива".

Напомним, летом 2013 года Неймар покинул "Сантос" и стал игроком "Барселоны". В составе каталонского клуба он стал двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов сезона 2014/15. В августе 20117 года Неймар перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. Его трансфер стал самым дорогим в истории футбола. По итогам дебютного сезона форвард стал чемпионом Франции, а также обладателем Кубка страны и Кубка Лиги. В последнее время в СМИ регулярно пишут о желании Неймар вернуться в "Барселону".

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Видео: YouTube / NV10HD, Telemundo Deportes