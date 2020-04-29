Василий Уткин назвал лучшего игрока в истории футбола

Речь идет о бывшем форварде сборной Нидерландов.

Футбольный комментатор Василий Уткин в своем YouTube-канале рассказал, кого считает лучшим футболистом за всю историю.

Для меня самый великий игрок в истории мирового футбола - это Йохан Кройф. Оглядываясь назад, трудно не оценивать то, что он сделал уже после того, как перестал быть футболистом. Кройф добился величия на всех уровнях: в клубе, в сборной, в качестве тренера и футбольного публициста. Он также добился успеха в качестве классика тактической науки и тренера, воспитавшего таланты. Кройф - святой, который создал футбольное вероучение и до сих пор его озаряет. Он не был чемпионом мира, но он - величайший игрок футбольной истории. Вы можете с этим не соглашаться, создать свой микрокосм и быть в нем повелителем. А в моей мире величайший игрок - это Кройф, любимый игрок - Платини, первый король - Пеле, а Месси - просто гений. Василий Уткин, футбольный комментатор

Йохан Кройф - экс-нападающий "Аякса", "Барселоны" и сборной Нидерландов. Его считают одним из лучших футболистов XX века. В качестве игрока он завоевал 23 трофея и три "Золотых мяча" (приз лучшему футболисту года - прим.). В составе сборной Нидерландов бывший форвард стал вице-чемпионом мира в 1974 году.

Кройф также добился успехов будучи тренером "Барселоны". Под его руководством клуб стал четырехкратным чемпионом Испании и обладателем Кубка европейских чемпионов сезона 1991/92. Йохан Кройф скончался 24 марта 2016 года в возрасте 68 лет от рака легких.

Ранее Василий Уткин рассказал о своем отношении к экс-полузащитнику сборной России Андрею Аршавину.

Видео: YouTube / Василий Уткин