Василий Уткин рассказал о своем отношении к Андрею Аршавину

Он считает, что бывший футболист сборной России не реализовал себя в полной мере.

Футбольный комментатор Василий Уткин на своем YouTube-канале в рамках прямого эфира ответил на вопрос об отношении к экс-полузащитнику "Зенита" и сборной России Андрею Аршавину.

Считаю, что Аршавин не реализовал себя в полной мере. Он увлекался жизненными благами вопреки своей футбольной сущности и не признавал этого. Есть масса претензий к Аршавину, потому что тип его характера вполне вписывается в слово "говнюк". Чтобы вы понимали, у меня нет сугубо отрицательного отношения к этому понятию. Например, мне очень нравится определение Гуса Хиддинка, что нападающий должен быть немножко говнюком. Но я всегда считал и считаю его ярким человеком, интересным собеседником. Ему немного не хватает целеполагания. Я уверен, что на спортивном телевидении и вообще как источник актуальных мнений и рассказов о спорте он надолго. Он, безусловно, талантлив. Если он рискнет выбрать себе эту стезю, будет круто. Василий Уткин, комментатор

Андрей Аршавин провел 12 сезонов в составе "Зенита". В составе сине-бело-голубых бывший полузащитник стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка Премьер-лиги, Суперкубка России, а также Кубка и Суперкубка УЕФА. Аршавин завершил карьеру в составе казахстанского "Кайрата" в 2018 году. Сейчас экс-футболист работает экспертом телеканала "Матч ТВ" и тренером в Академии "Зенита".

В составе сборной России Андрей Аршавин провел 75 матчей и забил 17 голов. Он помог национальной команде завоевать бронзовые медали Чемпионата Европы-2008.

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Видео: YouTube / Василий Уткин