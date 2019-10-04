Экс-футболист "Зенита" Лука Джорджевич сделал предложение своей девушке на стадионе

В сети появилось трогательное видео с места событий.

Экс-нападающий "Зенита" Лука Джорджевич, ныне играющий за "Локомотив", сделал предложение своей девушке на "РЖД Арене" в Москве. В сети появилось трогательное видео с места событий.

Девушка ответила своему избраннику согласием. Предложение сопровождалось живой музыкой и небольшим фаер-шоу.

Напомним, Лука Джорджевич играл за "Зенит" с 2012 года. Правда, большую часть времени спортсмен находился в аренде у других клубов. Летом текущего года Джорджевич перешел в "Локомотив".

Ранее Клаудио Маркизио заявил о завершении профессиональной карьеры.

Видео: Instagram / team.zenit