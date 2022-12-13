Бывший футболист "Спартака" насмерть разбился во время уличных гонок

Спортсмен мог принимать участие в уличных гонках.

Бывший игрок "Спартака" и "Динамо" Александр Каракин насмерть разбился в ДТП под Москвой. Соответствующее заявление сделали местные СМИ. Журналисты заметили, что трагедия произошла в ночь на 12 мая на 30-ом километре Минского шоссе. Правоохранительные органы пояснили, что автомобильная авария произошла во время уличных гонок, которые проводятся на дороге еженедельно. По предварительным сведениям, экс-футболист на иномарке Nissan GTR не справился с управлением и на высокой скорости врезался в отбойник. Далее транспортное средство и водитель вылетели на середину трассы. Медики госпитализировали 32-летего пострадавшего в тяжелом состоянии. Некоторое время пациент находился в отделении реанимации, но врачи не смогли спасти жизнь молодому человеку. Известно, что вместе со спортсменом в машине находился оператор. Он также был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, что Александр Каракин является воспитанником столичного клуба "Спартака". Он выступал за молодежные команды красно-белых и "Динамо", а также играл за подмосковную команду "Химки". В 2018 году спортсмен завершил профессиональную карьеру.

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Фото и видео: Telegram / 112, Mash