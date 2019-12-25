Бывший доходный дом генерал-майора Егора Адама стал памятником

Первоначально жильцами дома становились мастера ремёсел, учащиеся вузов и служащие младших чинов, а нижние этажи занимали заведения общественного питания и торговли.

Доходный дом на Владимирском проспекте, 14, возведённый в 1830-е годы по проекту архитектора Василия Моргана, пополнил список памятников культурного наследия регионального значения. Изначально принадлежавший генерал-майору Егору Адаму, он считается одним из старейших образцов доходных домов в городе.

Первоначально жильцами дома становились мастера ремёсел, учащиеся вузов и служащие младших чинов, а нижние этажи занимали заведения общественного питания и торговли. Но решающим этапом в истории формирования архитектурного облика здания стала крупная перестройка конца XIX столетия.

С 1897 по 1905 год архитектор Антоний Носалевич провёл реконструкцию строения, превратив его в первый российский ломбард. Дом приобрёл пятый этаж и мансарду, увенчался каменным парапетом и аттиком. Частично сохранились декоративные элементы эпохи реконструкции, такие как витражи на внутренней парадной лестнице.

Особенность фасада заключается в сочетании классических черт архитектуры с элементами поздней эклектики и стиля модерн. Позже, в середине XX века, часть помещений была объединена с соседним строением, которое ныне занимает Театр имени Ленсовета.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга