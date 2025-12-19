Бывший доходный дом Императорского человеколюбивого общества в Петербурге признан памятником

В XX веке в доме проживали известные деятели культуры — живописец Борис Кустодиев и литератор Михаил Зощенко.

Бывший доходный дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества получил статус регионального памятника в Петербурге. Пресс-служба КГИОП сообщает, что в XX веке в доме проживали известные деятели культуры — живописец Борис Кустодиев и литератор Михаил Зощенко.

Императорское человеколюбивое общество, основанное в начале XIX века, считалось крупнейшей благотворительной организацией России, получавшей поддержку от императорской семьи и влиятельных персон.

Здание построено в конце XIX века, в период с 1899 по 1900 год, архитектором проекта выступал Михаил Гейслер. Внешний вид фасада выполнен в духе эклектизма, отличаясь декоративными деталями, такими как эркеры с фронтоном лучковой формы и раскреповки. Особое внимание уделено центральным элементам главного фасада и углу пересечения, которые украшают характерные купольные элементы.

Ранее мы сообщили о том, что участок Павловского шоссе в Пушкине признали памятником.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга